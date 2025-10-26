Днём в воскресенье дроны-камикадзе напали на машину в Погарском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

26 октября ВСУ напали на село Курово Погарского района. Дрон-камикадзе ударил по движущемуся гражданскому автомобилю. Ранения получила женщина. Её оперативно доставили в больницу.

«Работают оперативные и экстренные службы», — уточнил губернатор Александр Будет Богомаз.