Два беспилотника пытались атаковать Брянск
Два беспилотника сбила система ПВО при попытки атаковать Брянск. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Очередную атаку ВСУ пресекли в Брянской области. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа летели к областному центре. Их сбила система противовоздушной обороны.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.
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