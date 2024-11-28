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Два беспилотника сбила система ПВО над Брянской областью

2024, 28 ноября 17:36 Лента новостей
Два беспилотника сбила система ПВО над Брянской областью
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Два беспилотника сбила система ПВО над Брянской областью 28 ноября. О происшествии в своих соцсетях сообщил губернатор Александр Богомаз. 

 

Днём 28 ноября военные Минобороны РФ пересекли две атаки ВСУ на регион. Над Брянской областью обнаружили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны. 

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – подчеркнул Александр Богомаз. .

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