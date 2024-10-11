Два беспилотника сбили военные над Брянщиной

Очередные два беспилотника сбила система ПВО утром над Брянщиной. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Утром 11 октября военнослужащие Министерства обороны РФ пресекли очередную попытку террористической атаки на Брянскую область.

Над регионом обнаружили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа. нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» – подчеркнул Александр Богомаз.