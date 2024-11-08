Два беспилотника сбили военные над Брянской областью

Ещё два беспилотника уничтожили военные над Брянской областью. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

Очередную террористическую атаку на Брянскую область пресекли военнослужащие Минобороны РФ. Вечером 7 ноября и ранним утром 8 ноября над регионом обнаружили два реактивных беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Нарушителей сбила система противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.