Два беспилотника сбили военные ночью над Брянской областью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью над Брянской областью вновь работала система противовоздушной обороны. Военные Министерства обороны РФ обнаружили в небе над регионом два вражеских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Подразделения ПВО уничтожили все цели.

Люди травм не получили. Разрушений также нет.