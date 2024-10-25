Два беспилотника уничтожила система ПВО над Брянщиной ночью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

Очередную террористическую атаку ВСУ на регион пресекли военнослужащие Министерства обороны России. В ночь на 25 октября с разницей в несколько часов над Брянской областью обнаружили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Нарушителей сбила система противовоздушной обороны.

Люди на происшествии не пострадали. Разрушений также нет.