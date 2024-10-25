Два беспилотника уничтожила система ПВО над Брянщиной ночью
Два беспилотника уничтожила система ПВО над Брянщиной ночью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.
Очередную террористическую атаку ВСУ на регион пресекли военнослужащие Министерства обороны России. В ночь на 25 октября с разницей в несколько часов над Брянской областью обнаружили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Нарушителей сбила система противовоздушной обороны.
Люди на происшествии не пострадали. Разрушений также нет.
Читайте также
Новости регионов
Разрушений. Нет
В Смоленске началось восстановление костёла, а крепостную стену ждёт масштабная реконструкция, которая завершится в 2028 году. Хорошими новостями поделился губернатор Василий Анохин. Он уточнил, что план восстановления уникального памятника русского оборонительного зодчества подготовлен и утверждён правительством области и Минкультуры России. «Цель масштабного проекта – не просто сохранить, но и вовлечь объект культурного наследия в современное
Цифровое равенство
Сегодня в условиях санкций одной из ключевых задач развития российской экономики является повышение производительности труда. А эффективным инструментом в этом вопросе выступает цифровизация, которая позволяет автоматизировать рутинные процессы и оптимизировать работу организации. Помогать предприятиям региона по внедрении информационных технологий будет новый отраслевой центр компетенций по цифровизации промышленности, созданный на базе дивизиона «Машиностроение и металлообработка» ГК
Первосвятительский визит
Краткие итоги пребывания в регионе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В минувшие выходные регион с первосвятительским визитом посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который посвятил архипастырскому служению на Смоленской кафедре без малого четверть века (с 1984-го по 2009 годы). «Считаю глубоко символичным, что этот визит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает