В субботу два брянских поселка попали под обстрел ВСУ. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В субботу утром под обстрел попал поселок Климово. Глава региона уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Спустя некоторое время Александр Богомаз оповестил о новом происшествии.

«Украинские террористы обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела частично поврежден один жилой дом. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил глава области.