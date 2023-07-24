Два брянских проекта победили во Всероссийском конкурсе благоустройства

Два проекта благоустройства в муниципалитетах Брянской области победили во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
Итоги VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Развитие малых городов и исторических поселений» подвели в Правительстве Россиии. Победителей из 496 претендентов выбрала Федеральная комиссия, которую возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
Сразу два муниципалитета Брянской области вошли в число победителей — Стародубский муниципальный округ с проектом «Благоустройство территории «Сквера 40-лет Победы» и Суражский муниципальный район с проектом «Благоустройство городского парка». Они получили по 72,3 млн рублей. Награду руководителям муниципалитетов вручил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.
«Сегодня на государственном уровне уделяется большое внимание развитию малых городов и населенных пунктов. И это не случайно. Именно в малых городах, поселках, селах бережно хранят традиции добрососедства, взаимопомощи, в этом их уникальность! Мы это видим на примере наших приграничных муниципалитетов, жители которых одними из первых приняли на себя заботу о наших военных. Мы сегодня делаем все, чтобы улучшить условия проживания в таких населенных пунктах, сделать их комфортными, обеспечить равные условия для получения образования, занятий спортом. И мы эту работу продолжим!» – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.
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