Два брянских села попали под обстрел

Несколько домов получили повреждения при обстреле сёл в двух округах Брянской области. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграмм-канале.

Под обстрел ВСУ попало село Сушаны в Климовском районе. Люди не пострадали. Повреждения получили несколько домовладений.

«Комиссия по оценке ущерба проводит обследование территории», – уточнил глава региона Александр Богомаз.

Также обстрел произошёл в селе Ломаковка Стародубского муниципального округа.

«Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено одно домовладение, хозпостройки еще двух домовладений, автомобиль, нарушено энергоснабжение», – добавил Александр Богомаз.