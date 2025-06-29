Два человека пострадали при атаке беспилотников на Брянск. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
29 июня Брянск вновь подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Повреждения получили 46 квартир в пяти подъездах двух многоквартирных домов Володарского района. Также повреждены четыре легковых автомобиля.
«В результате варварского удара, к сожалению, ранены двое мирных жителей. Одной из пострадавших медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Вторая пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – уточнил Александр Богомаз.
Глава региона уточнил, что все пострадавшем окажут материальную помощь. По выявленным повреждениям составят комиссионные акты осмотра. Жильцы получат компенсации.
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