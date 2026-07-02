Два человека пострадали при атаке БпЛА на пассажирский автобус в Злынковском районе

2026, 02 июля 15:55

Два человека пострадали при атаке БпЛА на пассажирский автобус в Злынковском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

2 июля беспилотный летательный аппарат самолётного типа ВСУ атаковал пассажирский туристический автобус в Злынковском районе на границе с Республикой Беларусь. Транспорт следовал из Минска в Анапу.

Осколочные ранения получили два водителя автобуса. Им оказали помощь прибывшие на место происшествия врачи.

«С пассажирами в пункте временного размещения работали психологи. Было обеспечено горячее питание», – уточнил врио губернатора Егор Ковальчук.

Граждан Республики Беларусь уже перевезли в Гомельскую область. Шесть жителей России по прежнему находятся в ПВР.