Брянские художники участвовали в международном пленэре «Краски Могилёва»

2026, 02 июля 17:04

Брянские художники участвовали в международном пленэре «Краски Могилёва». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

На прошлой неделе в городе Могилёве Республики Беларусь прошёл III детский художественный пленэр «Краски Могилёва». Мероприятие приурочили к 85-й годовщине обороны города. Управление культуры Могилёвского городского исполнительного комитета пригласили на пленэр делегацию Детской школы искусств №1 им. Т. П. Николаевой города Брянска. В Республику Беларусь приехали учащиеся Милана Колесникова и Амина Гатауллина под руководством Ольги Леоновой.

В Музее истории Могилёва в рамках пленэра прошёл мастер-класс от члена общественной организации «Московский Союз художников», Товарищества живописцев, всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», участника пленэра «Могилев на холстах российских художников» Елены Бражуненко. Затем участники создавали картины на свежем воздухе. На следующий день с планшетами и красками художники посетили самые живописные уголки Могилёва.