Брянский ансамбль представил народные песни на Фольклориаде в Уфе

2026, 29 июня 11:44

Брянский ансамбль представил народные песни на Фольклориаде в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На прошлой неделе в Республике Башкортостан состоялась всероссийская детская Фольклориада. Участие в ней приняли более тысячи юных талантов в возрасте от 10 до 18 лет из 80 регионов. Они представили народные песни, танцы, обряды и национальные игры.

В Уфе побывал и детский ансамбль «Земляничка» фольклорной школы «Калинушка». Коллектив выступил с традиционными песнями Брянского края. Они были записаны в ходе экспедиций по юго‑западным районам региона.