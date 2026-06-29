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Культура

Брянский ансамбль представил народные песни на Фольклориаде в Уфе

2026, 29 июня 11:44
Брянский ансамбль представил народные песни на Фольклориаде в Уфе
Источник фото

Брянский ансамбль представил народные песни на Фольклориаде в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

На прошлой неделе в Республике Башкортостан состоялась всероссийская детская Фольклориада. Участие в ней приняли более тысячи юных талантов в возрасте от 10 до 18 лет из 80 регионов. Они представили народные песни, танцы, обряды и национальные игры. 

В Уфе побывал и детский ансамбль «Земляничка» фольклорной школы «Калинушка».  Коллектив выступил с традиционными песнями Брянского края. Они были записаны в ходе экспедиций по юго‑западным районам региона.

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