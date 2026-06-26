На здании Брянского горводоканала открыли мемориальную доску военнослужащему

2026, 26 июня 08:39

На здании Брянского горводоканала открыли мемориальную доску военнослужащему. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

25 июня около Брянского городского водоканала прошло памятное мероприятие. На здании учреждения открыли мемориальную доску в честь военнослужащего Виктора Хоюзко.

В митинге приняли участие родные Виктора Хоюзко, заместитель главы Брянской городской администрации Александр Гаврилов, глава Советской районной администрации Денис Семёнов, директор Брянского городского водоканала Валентин Николаев и председатель Брянского комитета семей воинов Отечества Марина Седнева. Мемориальную доску открыли родители военнослужащего.

«Без страха и сомнения он встал на защиту Родины и заплатил за это самую высокую цену — жизнь. Памятная доска — послание всем поколениям: помнить, чтить и гордиться», — сказал Александр Гаврилов.

Виктор Хоюзко работал слесарем аварийно-восстановительных работ канализационной сети. В 2022 году он ушёл на СВО. 10 октября 2023 года Виктор Хоюзко погиб под Купянском Харьковской области. До 26 лет Виктор не дожил 2 дня. Он посмертно награждён орденом Мужества.