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Криминал

Полицейские задержали двоих браконьеров в Трубчевском и Комаричском районах

2026, 02 июля 16:12
Полицейские задержали двоих браконьеров в Трубчевском и Комаричском районах
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Полицейские задержали двоих браконьеров в Трубчевском и Комаричском районах. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

На территории водоема в городе Трубчевске стражи порядка задержали 51-летнего местного жителя. С помощью двух сетей мужчина незаконно выловил щуку. Правоохранители изъяли у него две сети длиной 60 метров, деревянную лодку, весло и пойманную рыбу. 

Второго браконьера правоохранители обнаружили на водоеме в Комаричском районе. У 47-летнего мужчины полицейские изъяли две сети по 40 метров, резиновую лодку, два весла, насос и три выловленных карася.

Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

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