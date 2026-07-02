Полицейские задержали двоих браконьеров в Трубчевском и Комаричском районах

2026, 02 июля 16:12

Полицейские задержали двоих браконьеров в Трубчевском и Комаричском районах. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На территории водоема в городе Трубчевске стражи порядка задержали 51-летнего местного жителя. С помощью двух сетей мужчина незаконно выловил щуку. Правоохранители изъяли у него две сети длиной 60 метров, деревянную лодку, весло и пойманную рыбу.

Второго браконьера правоохранители обнаружили на водоеме в Комаричском районе. У 47-летнего мужчины полицейские изъяли две сети по 40 метров, резиновую лодку, два весла, насос и три выловленных карася.

Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».