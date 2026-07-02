Брянца суд лишил свободы за распространение порнографических материалов

2026, 02 июля 16:49

Брянца суд лишил свободы за распространение в интернете порнографических материалов с несовершеннолетними. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Володарского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также легализации полученных в результате преступления денег и неправомерном обороте средств платежей.

С июня 2025 по март 2026 года молодой человек купил в интернете порнографические материалы, в том числе с изображением детей. Он разместил изображения на созданных им каналах в мессенджере. Доступ к материалам получил неограниченный круг пользователей на платной основе. Деньги поступали на виртуальный криптокошелек фигуранта, а затем выводились им на банковские карты. Доход от противоправной деятельности превысил 400 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к четырём годам в колонии общего режима и штрафу в 150 тысяч рублей. В доход государства конфискованы полученный от преступления деньги, три мобильных телефона и компьютер. Решение не вступило в законную силу.