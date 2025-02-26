Два человека пострадали при атаке дрона на брянское село в Суземском районе. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

26 февраля дрон-камикадзе атаковал село Зерново в Суземском районе. Взрывное устройство попало на гражданский автомобиль. Два человека получили осколочные ранения.

«В настоящее время пострадавшие доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил губернатор Александр Богомаз.

Глава региона пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и пообещал оказать материальную помощь.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

«Уважаемые земляки! Враг действует бесчеловечно и подло, атакуя мирных граждан. Будьте бдительны, соблюдайте необходимые меры безопасности!» — заключил Александр Богомаз.