Два человека пострадали при взрыве на брянской трассе

Мужчина и женщина пострадали при взрыве на брянской трассе Суземка-Страчово. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

На автодороге Суземка-Страчово сдетонировало дистанционное взрывное устройство. Осколочные ранения получили водитель и пассажир гражданского автомобиля. Мужчина и женщина доставлены в больницу.

«Уважаемые жители, вновь призываю вас к осторожности! Враг беспощаден и подло атакует наше приграничье. Соблюдайте необходимые меры безопасности! Берегите себя и своих близких!» – отметил губернатор Александр Богомаз.