Два человека ранены при атаках ВСУ за сутки

2026, 27 июля 09:12

Два человека ранены при атаках ВСУ за сутки. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

За минувшие сутки Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. Воздушную границу региона нарушили 144 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте м спецподразделения Росгвардии.

Кроме того, в селе Старый Ропск Климовского района дрон-камикадзе напал на движущийся гражданский автомобиль. Ранения получил местный житель.

При атаке по территории тракторного стана около в селе Понуровка Стародубского района пострадал ещё один мужчина.