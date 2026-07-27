Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

Два человека ранены при атаках ВСУ за сутки

2026, 27 июля 09:12
Два человека ранены при атаках ВСУ за сутки
Источник фото

Два человека ранены при атаках ВСУ за сутки. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

 

За минувшие сутки Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. Воздушную границу региона нарушили 144 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте м спецподразделения Росгвардии.

Кроме того, в селе Старый Ропск Климовского района дрон-камикадзе напал на движущийся гражданский автомобиль. Ранения получил местный житель.

При атаке по территории тракторного стана около в селе Понуровка Стародубского района пострадал ещё один мужчина.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Переезд на станции Полужье в Выгоничском районе закроют на два дня
28 июля 12:30
Переезд на станции Полужье в Выгоничском районе закроют на два дня
Жителя Жуковского района суд отправил в колонию за преступления в отношении несовершеннолетней
28 июля 11:53
Жителя Жуковского района суд отправил в колонию за преступления в отношении несовершеннолетней
Сотрудники ДПС задержали пьяного водителя без прав в Брянске
28 июля 11:29
Сотрудники ДПС задержали пьяного водителя без прав в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15977) брянск (7082) ДТП (2824) ГИБДД (2393) прокуратура (2149) уголовное дело (2089) Александр Богомаз (1998) суд (1796) авария (1705) мчс (1565) коронавирус (1272) дороги (1121)