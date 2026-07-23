Брянские росгвардейцы получили 10 новых автомобилей

2026, 23 июля 12:29

Брянские росгвардейцы получили 10 новых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне на базе ОМОН «Арсенал» прошла торжественная церемония в честь 10-летия Росгвардии и 105‑й годовщины со дня образования Центрального Оршанско-Хинганского ордена Жукова Краснознаменного округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Подразделение посетили врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, председатель облдумы Валентин Суббот, федеральный инспектор Игорь Фильченков, врио заместителя Губернатора Андрей Фроленков.

Почетные гости передали 10 новых автомобилей «УАЗ» и «Нива» сотрудникам спецподразделений региональной Росгвардии. Техника предназначена для выполнения служебно-боевых задач, в том числе в приграничных регионах.

«Пусть новая техника эффективно помогает в решении всех поставленных задач», – подчеркнул Егор Ковальчук..

Начальник Управления Росгвардии по Брянской области полиции Иван Ванчугов передал 16 автомобилей представителям Центра специального назначения «Защита». Кроме того, генерал-майор вручил награды отличившимся военнослужащим и сотрудникам.

После торжественной церемонии, участники мероприятия возложили цветы к мемориалу. Они почтили память погибших при исполнении служебного долга минутой молчания.