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Два дома загорелись после атаки дронов на Севский район

2024, 12 ноября 18:24 Лента новостей
Два дома загорелись после атаки дронов на Севский район
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Два дома загорелись после атаки дронов на Севский район. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

 

12 ноября дроны ВСУ атаковали посёлок Хинель Севского района. Два жилых дома загорелись. Люди на происшествии не пострадали.

«В настоящее время пожар ликвидирован, угрозы распространения огня нет», — уточнил Александр Богомаз.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

 

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