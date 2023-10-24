Два новых троллейбусных маршрута запустят в будущем году в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

Директор Брянского троллейбусного управления Наталья Назарова на оперативном совещании у главы Брянской городской администрации Александра Макарова рассказала о работе предприятия.

Так, в 2024 году в Брянске возобновит работу маршрут №13 «Бульвар Щорса — ул. Горбатова». Также добавят троллейбус №7т «Мясокомбинат — ЮрФак БГУ».

Кроме того, маршрут №2т «Мясокомбинат — Набережная» продлят до вокзала Брянск-1. А троллейбус №6т «Бульвар Щорса — 10-й микрорайон» ходить не будет. Его будет дублировать №13.