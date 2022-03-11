Две библиотеки в Брянске станут образовательными центрами

В учреждениях появятся компьютеры, «умный» пол и VR-очки.

Детские библиотеки №2 и 5 вошли в программу Министерства культуры Российской Федерации по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта «Культура».

В детской библиотеке №2 создадут многофункциональный Центр межпоколенческой интеграции. А в библиотеке №5 на улице Ермакова появится Центр развития семьи и чтения.

На модернизацию из федерального бюджета выделили по 5 миллионов рублей на каждую. На эти деньги в библиотеки закупят новые книги и современное оборудование: компьютеры, «умный» пол и VR-очки.

Ремонты в помещениях проведут на деньги городского бюджета. На это потратят 9,6 миллиона рублей. Торги уже прошли и с подрядчиками заключают договоры.

Библиотеки уже закрыты для посетителей и в них начинают подготовительные работы. Читателей в обновлённых дворцах книг примут уже в конце года.