Две брянские спортсменки завоевали медали на Кубке России

«Серебро» и «бронза» в копилке брянских легкоатлетов.

В первый день Кубка России две брянские спортсменки завоевали медали. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Воспитанница школы имени Самотёсова Вера Филатова стала серебряным призеров в беге на 400 метров. Дистанцию она приобрела за 52.83 секунды

А Кристина Гурская из СШОР «Русь» заняла третье место в прыжке в длину. Её результат — 6.39 метра.