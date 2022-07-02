Две брянские спортсменки завоевали медали на Кубке России
«Серебро» и «бронза» в копилке брянских легкоатлетов.
В первый день Кубка России две брянские спортсменки завоевали медали. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.
Воспитанница школы имени Самотёсова Вера Филатова стала серебряным призеров в беге на 400 метров. Дистанцию она приобрела за 52.83 секунды
А Кристина Гурская из СШОР «Русь» заняла третье место в прыжке в длину. Её результат — 6.39 метра.
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