Движение и парковку машин ограничат в Брянске в День города

Движение и парковку машин ограничат на нескольких улицах Брянска в День города. Об этом сообщили в администрации.

С 19 часов 16 сентября и до окончания мероприятия 17 сентября в областном центре ограничат движение и парковку транспорта. Так, перекрыта будет:

— территория, прилегающая к Правительству Брянской области (проспект Ленина, д.33);

— к площади Партизан (от ул. Красноармейской до ул. Софьи Перовской, вдоль домов 2 и 4 на площади Партизан);

— вдоль домов 29А и 31 по ул. Красноармейской (от ул. Репина до площади Партизан).

Кроме того, 17 сентября с 8 утра и до окончания мероприятия движение и парковка машин запрещена:

— по ул. Красноармейской (от ул. Урицкого до ул. Пересвета);

— по проспекту Ленина (от ул. Горького до ул. Красноармейской).