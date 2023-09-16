Движение и парковку машин ограничат в Брянске в День города
Движение и парковку машин ограничат на нескольких улицах Брянска в День города. Об этом сообщили в администрации.
С 19 часов 16 сентября и до окончания мероприятия 17 сентября в областном центре ограничат движение и парковку транспорта. Так, перекрыта будет:
— территория, прилегающая к Правительству Брянской области (проспект Ленина, д.33);
— к площади Партизан (от ул. Красноармейской до ул. Софьи Перовской, вдоль домов 2 и 4 на площади Партизан);
— вдоль домов 29А и 31 по ул. Красноармейской (от ул. Репина до площади Партизан).
Кроме того, 17 сентября с 8 утра и до окончания мероприятия движение и парковка машин запрещена:
— по ул. Красноармейской (от ул. Урицкого до ул. Пересвета);
— по проспекту Ленина (от ул. Горького до ул. Красноармейской).