Двое взрослых и ребёнок пострадали при атаке беспилотников на Брянск. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

26 июня Брянск атаковали беспилотники ВСУ. При нападении ранены двое взрослых и один ребенок. Пострадавших доставили в больницы. «Пострадавшим скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — подчеркнул Александр Богомаз.