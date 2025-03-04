Двоих иностранцев брянский суд отправил в колонию за сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков. На скамье подсудимых оказались двое 27-летних граждан Республики Узбекистан

Фигуранты получали от оператора группы через мобильное приложение координаты тайников с партиями наркотиков. Они забирали их и делали мелкие «закладки» на территории Тверской, Владимирской областей и города Брянска.

15 июня 2024 года сообщников задержали полицейские. Из незаконного оборота правоохранители изъяли 128 свертков с героином массой более 49 грамм.

Суд приговорил виновных к 10 и 13 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.