Двухлетний Ренат из брянской цыганской семьи нуждается в помощи

Неравнодушные жители региона могут помочь ребенку вернуться к нормальной жизни.

Жители Брянской области могут оказать посильную финансовую помощь двухлетнему Ренату из многодетной цыганской семьи.

Напомним, у ребенка, семья которого живет в брянском селе в неблагополучных условиях, диагностировали двустороннюю хроническую ретинобластому – злокачественную опухоль сетчатки глаза. Мальчик плохо видит и срочно нуждается в медицинской помощи.

За короткое время брянский благотворительный фонд «Ванечка» смог собрать средства для поездки Рената с мамой в НМИЦ онкологии имени Блохина для консультации и построения тактики лечения.

На собранные средства удалось купить билеты в Москву и выделить маме ребенка наличные на дорогу.

ИА «Город 32» связалось с руководителем брянского благотворительного фонда «Ванечка» Ириной Цыганковой, чтобы узнать о состоянии ребенка и предстоящей поездке в Москву. По ее словам, по приезду Рената с мамой в столицу медсестры центра вызовут для них такси.

Из-за несвоевременного обращения родителей за медицинской помощью опухоль Рената увеличилась в размерах, брянские медики обнаружили метастазы. Поэтому мальчику предстоит длительное лечение, призванное спасти ему жизнь.

«В идеале ребенок должен расти в семье, где его любят и ценят. Но не всем детям так везет. Некоторым приходится жить в условиях, о которых большинство из нас предпочли бы просто не знать. Такие семьи называется социально неустойчивыми. Но и в таких семьях дети болеют тяжелыми онкологическими заболеваниями», – говорит Ирина Цыганкова.

Те, кто готов оказать помощь в лечении двухлетнего Рената, могут обратиться в благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Ванечка».

«Кроме нас, Ренату помочь некому», – отметила Ирина Цыганкова.