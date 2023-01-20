Энергетики разработали меры для надежного электроснабжения у границ Брянщины

Энергетики разработали меры для надежного электроснабжения в приграничных районах Брянской области. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области обсудил функционирование и развитие электросетевого комплекса региона с генеральным директором «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорем Маковским.

«Компания в полной мере выполняет все обязательства по обеспечению надежного электроснабжения потребителей Брянской области. В районах электрических сетей, находящихся в непосредственной близости от границы, предпринят ряд специальных мер по обеспечению надежного электроснабжения потребителей и защите труда специалистов», – подчеркнул Александр Богомаз.

Брянские энергетики также занимаются модернизацией транспортной инфраструктуры троллейбусного управления в Брянске и обновлением сетей наружного освещения.