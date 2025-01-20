Ещё 11 беспилотников сбили военные над Брянщиной ночью

Ещё 11 беспилотников сбили военные над Брянщиной накануне ночью. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В ночь с 19 на 20 января военнослужащие Минобороны пресекли ещё несколько атак ВСУ на Брянскую область. Над регионом обнаружили сразу 11 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Система противовоздушной обороны уничтожила всех нарушителей.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил губернатор Александр Богомаз.