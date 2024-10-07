Ещё два беспилотника уничтожили военные над Брянщиной

Ещё два беспилотника за ночь уничтожили военные над Брянщиной. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

В ночь с 6 на 7 октября военнослужащие Министерства обороны РФ пресекли несколько попыток ВСУ совершить террористическую атаку. Над регионом обнаружили сразу два беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

Люди на происшествии не пострадали. Разрушений также нет.