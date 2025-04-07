Ещё три атаки на объекты энергоинфраструктуры произошли в Брянской области. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

За субботу 5 апреля ВСУ провели три атаки беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры Брянской области. Повреждения получили энергообъект Хвощевская и высоковольтная линия в Севском районе. Без электроснабжения оставалась часть населённых пунктов.

Кроме того, ударный беспилотник повторно атаковал высоковольтную линию в Суземском районе. Из-за обрыва провода без электричества на некоторое время остались жители.