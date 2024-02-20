Ещё три беспилотника сбили военные над Брянщиной
Ещё три беспилотника за утро сбили военные над Брянщиной. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Военнослужащие Министерства обороны РФ пресекли очередную террористическую атаку на регион. В ночь на 20 февраля беспилотный летательный аппарат самолетного типа нарушил границу Погарского района. Его уничтожила система противовоздушной обороны.
Под утро ещё два беспилотника были замечены над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом. Их также уничтожила система ПВО.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — отметил Александр Богомаз.
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