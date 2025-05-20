Федеральный канал снял сюжет о «БАРС-Брянск»

Федеральный канал «Звезда» снял сюжет о «БАРС-Брянск». Об этом сообщили в региональном правительстве.

В Брянской области приехали журналисты федерального телеканала «Звезда». Они встретились с военнослужащими добровольческого объединения «БАРС-Брянск». Журналисты сняли сюжет о подготовке бойцов, их быте, а также защите стратегических объектов. Сюжет вышел в программе «Военная приемка».

«Боевой армейский резерв страны — БАРС. Для нашего региона сегодня это не резерв — это эффективное и профессионально подготовленное воинское подразделение, которое создано по поручению Президента нашей страны, Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина», — отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз.