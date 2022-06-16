Фейк о подготовке бомбоубежищ в Клинцах распространили в Сети
Текст в документе похож на распространяемый ранее в Кирове.
Фейковый документ о подготовке бомбоубежищ в Клинцах распространили в телеграм-каналах. Об этом сообщил оперштаб Брянской области.
Но глава города Клинцы Сергей Евтеев не подписывал подобного документа. Под таким номером на сайте администрации опубликовано распоряжение «О проведении месячника безопасности на водных объектах городского округа «город Клинцы Брянской области». Кроме того, не похожа и подпись главы администрации.
Текст в документе похож на распространяемый ранее в Кирове.
В оперштабе отметили, что ситуация в Клинцах находится под контролем властей.
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