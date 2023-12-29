Иномарка сбила пенсионерку в Климово
Иномарка сбила 59-летнюю женщину в Климово. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На улице Коммунистической в посёлке Климово произошла авария. 28-летний водитель за рулём Mazda6 сбил 59-летнюю женщину. Пенсионерка пересекала дорогу в неположенном месте неподалёку от пешеходного перехода.
Женщину с ушибами грудного отдела позвоночника и крестца отвезли в больницу. Полиция проводит проверку по факту аварии.
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