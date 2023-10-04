Более 50 домов получили повреждения при обстреле Климово

Более 50 жилых домовладений и хозпостроек получили повреждения при обстреле кассетными боеприпасами в Климово. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

3 октября кассетными боеприпасами ВСУ обстреляли поселок Климово. Спецслужбы разминировали территорию и убрали снаряды. .

«В результате вчерашнего обстрела частичные повреждения имеют более 50 жилых домовладений и хозпостроек. Работа по ликвидации последствий обстрела продолжается», — отметил губернатор Александр Богомаз.