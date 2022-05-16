Фейк об эвакуации распространяют в Брянской области

Неизвестные по телефону представляются сотрудниками МЧС.

Фейк об эвакуации жителей из приграничных районов распространяют в Брянской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Жителям Брянской области с иностранных номеров звонят неизвестные и представляются сотрудниками МЧС. Они сообщают о начале с 15 мая эвакуации жителей приграничных населённых пунктов нашего региона.

В региональном МЧС опровергают информацию. Цель фейка – посеять панику.