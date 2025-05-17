Фестиваль единоборств прошёл в Клинцах

Фестиваль единоборств собрал 250 спортсменов в Клинцах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Клинцах прошёл фестиваль единоборств на Кубок Клинцовской и Трубчевской Епархии. Он состоялся уже в девятый раз. Фестиваль собрал 250 юных спортсменов, которые занимаются самбо, дзюдо, карате.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз, Епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

«Каждый день нас защищают наши силовые структуры, ФСБ, Погрануправление ФСБ России, Росгвардия, МВД России, БАРС-Брянск. Чтобы воспитать защитников Родины, нужно воспитать сильного человека не только телом, но и духом. Умение ставить цели и добиваться их как раз и воспитывают единоборства. Спасибо тренерам, родителям, за то, что вкладывают в детей, воспитывают их настоящими патриотами!» — отметил губернатор Александр Богомаз.