Финишный слой асфальта уложили строители на Славянском мосту в Брянске

Финишный слой асфальта успели уложить строители на Славянском мосту в Брянске до снегопада. Об этом сообщили в городской администрации.

Строительство Славянского моста в областном центре вышло на финишную прямую. На минувших выходных строители уложили финишный слой асфальта. Они знали о предстоящих снегопадах и трудились день и ночь. Рабочие осталось доделать барьерное ограждение и бетонное разделение встречных потоков.

Славянский мост длиной 270 метров в Брянске строят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».