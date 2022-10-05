Горячая линия по мобилизации в брянской прокуратуре работает круглосуточно

В прокуратуре Брянской области горячая линия по вопросам соблюдения прав при мобилизации теперь работает круглосуточно. Об этом сообщили в ведомстве.

С вопросами о соблюдения прав граждан при призыве на военную службу по мобилизации можно обратиться по телефону: +7 (906) 504-70-07. Прокуроры проведут проверку по обращения. которые содержат сведения о нарушении прав граждан.

Также обратиться в прокуратуру можно лично или через портал госуслуг, Единый портал прокуратуры Российской Федерации – в разделе «Обращение в прокуратуру».