Группу диверсантов уничтожили в Брянской области

Группу диверсантов уничтожили Минобороны и ФСБ в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

«Благодаря слаженным совместным действиям подразделений Министерства обороны Российской Федерации, Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области сегодня в 7.00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков. Пятеро диверсантов уничтожены», – уточнил Александр Богомаз.