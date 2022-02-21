Губернатор обвинил почепских чиновников в безответственности  

Дорогу в посёлке Роща обещали отремонтировать 35 лет.

В первом полугодии этого года пройдут работы на автодороге по улице Центральной в посёлке Роща Краснорогского сельского поселения Почепского района. Из бюджета выделили пять миллионов рублей.

Ремонта эта дорога не видела 35 лет. Но обещания привести её в порядок жители посёлка слышали от чиновников регулярно.

Губернатор Александр Богомаз призвал местные власти не вводить жителей в заблуждение, если конкретный объект не подкреплён деньгами.

«Это безответственно — обещать и не делать. У вас в районе более 300 км муниципальных дорог, конечно, невозможно всё их сделать за один год, но если пообещали людям — нужно выполнять. Мы в 15 раз больше сделали дорог за те же деньги, что наши соседи, но все обещания подкреплены конкретными денежными средствами», — подчеркнул глава региона.