Губернатор поздравил брянцев с Днем партизан и подпольщиков

Губернатор Брянской области поздравил жителей и ветеранов с Днем партизан и подпольщиков. Глава региона опубликовал пост в своих соцсетях.

29 июня в России отмечают День партизан и подпольщиков. В Брянской области действовала 139 партизанских отрядов, объединенных в 27 бригад. В них входило более 60 тысяч народных мстителей.

«Страна высоко оценила подвиги брянских партизан и подпольщиков. Более 16 тысяч наших земляков были отмечены высокими государственными наградами. 193 человека удостоены высокого звания Героя Советского Союза, в том числе 12 партизан. Троим участникам партизанского движения присвоены звания Героя России. 33 стали полными кавалерами ордена Славы», – уточнил брянский губернатор.

Александр Богомаз поблагодарил ветеранов за Победу.

«Мы всегда будем помнить, какой ценой была добыта Великая Победа и какой урон нанесли стране фашисты, уничтожая ни в чем не повинных граждан. Подвиги, слава наших ветеранов, сокрушивших врага в самой кровопролитной войне, будут жить вечно! Низкий вам поклон!» – заключил глава региона.