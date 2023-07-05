Губернатор поздравил жителей с Днем образования Брянской области

5 июля исполняется 79 лет со дня образования Брянской области.

«Брянская земля во все времена была надежным оплотом российской державы, воспитала настоящих героев, тружеников села, промышленных предприятий, деятелей науки, культуры и искусства, медицины, образования, физической культуры и спорта высших достижений.Прочным фундаментом для развития и процветания родного края стала трудовая деятельность наших уважаемых ветеранов — воинов, партизан и подпольщиков, тружеников тыла, всех, кто, не щадя жизни, защищал родную землю в годы Великой Отечественной войны, активно восстанавливал народное хозяйство в послевоенное время», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона подчеркнул, что и в настоящее время жители Брянской области продолжают трудовые и ратные подвиги.

«У нашего края героическое прошлое и достойное настоящее, и нам необходимо сохранить и преумножить богатства родной земли, духовные и культурные традиции! Успехов всем на благо родной Брянской земли и великой России!» – заключил Александр Богомаз.