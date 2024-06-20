Губернатор вручил медаль председателю брянской Общественной палаты

Губернатор вручил медаль «За заслуги перед обществом» председателю брянской Общественной палаты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Хрустальном зале правительства Брянской области прошло пленарное заседание Общественной палаты региона шестого созыва. Речь шла о защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранении исторической памяти и межкультурном диалоге. В мероприятии участвовал губернатор Александр Богомаз.

«Это фундамент, на котором строилась и стоит наша великая страна. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, говоря о приоритетных национальных целях, не раз отмечал, что их достижение требует консолидации усилий всех сторон: и власти, и общества. Яркий пример — отношение общества к специальной военной операции: героизм и мужество наших защитников усиливаются всесторонней поддержкой тыла — от писем школьников до общенародной помощи фронту. Общественная палата также активно включилась в проводимую в регионе работу по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона вручил председателю Общественной палаты Валерию Родоманову медаль Общественной палаты России «За заслуги перед обществом». А благодарности федеральной палаты получили брянские активисты за организацию общественного наблюдения на выборах Президента России.