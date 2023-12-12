Губернатор вручил первые паспорта юным брянцам

Губернатор Александр Богомаз вручил первые паспорта юным брянцам в День Конституции. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

30 лет исполнилось действующей Конституции Российской Федерации 12 декабря. В этот день в Брянске прошла торжественная церемония вручения первых паспортов юным жителям региона.

«Каждый из нас — гражданин великой, непобедимой страны, и сегодня мы, опираясь на славные традиции прошлого, создаем настоящее и будущее России. Главная задача — воспитать достойную смену, новое поколение достойных граждан и патриотов», – подчеркнул Александр Богомаз.

Более 30 ребят, достигших успехов в науке, спорте, творчестве и общественной жизни, получили первый документ из рук губернатор региона. Также им вручили памятные подарки.