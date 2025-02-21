Губернатор вручил технику отряду «БАРС-Брянск»

Губернатор вручил технику и автомобили отряду «БАРС-Брянск». Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

На Кургане Бессмертия в Брянске накануне Дня защитника Отечества прошла церемония вручения техник добровольческому отряду «БАРС-Брянск». Губернатор региона Александр Богомаз передал бойцам технику. Её купили через фонд «Во имя Отечества» вместе с региональным отделением Народного фронта в рамках проекта «Всё для Победы». А АО «Транснефть — Дружба» передали отряду автомобили.

«С начала специальной военной операции предприятие поддерживает наших бойцов в приграничных регионах. Более 200 единиц специального оборудования передано силовым структурам, защищающим наши рубежи», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.