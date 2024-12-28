Губернаторская ёлка прошла в Брянске

Губернаторская ёлка для детей в трудной жизненной ситуации прошла в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Брянском государственном цирке накануне прошла традиционная Губернаторская ёлка. на праздник пригласили воспитанников социальных учреждений, детей-сирот, ребят в сложной жизненной ситуации, детей из семей защитников Отечества и ребят, добившихся успехов в учебе, спорте и творчестве.

В фойе прошла костюмированная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также творческих коллективов региона. С наступающим Новым годом и Рождеством собравшихся поздравил губернатор региона Александр Богомаз.

«От всей души поздравляю ребят с Новым годом и Рождеством и пусть все их желания обязательно сбываются! А для этого надо стараться, хорошо учиться, ставить перед собой цели и добиваться их! А мы будем делать все, чтобы мечты сбывались!» – сказал глава региона.

Ребята посмотрите увидели яркое цирковое представление «Новый год в Стране Чудес». Каждый ребёнок получил подарок.